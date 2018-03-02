Суд поновив на посаді ректора медуніверситету Амосову

Адмінсуд Києва поновив на посаді відстороненого ректора Національного медуніверситету імені Богомольця Катерину Амосову. Згідно з визначенням суду, Амосова повернулася до своїх обов’язків ректора негайно.

Про це повідомляється на офіційному сайті навчального закладу.

Згідно з опублікованою інформацією, суд зупинив дію наказу Міністерства охорони здоров’я. Цим наказом міністерства Амосову було відсторонено на 2 тижні у зв’язку з проведенням перевірки. Окрім того, цим же пунктом наказу МОЗ на посаду в.о. ректора призначався професор кафедри хірургії Михайло Захараш.

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Опубліковане рішення суду про поновлення на посаді Амосової



Текст ухвали суду про поновлення Амосової на посаді ректора НМУ імені Богомольця



Ухвала суду про поновлення Амосової на посаді ректора медуніверситету​

Нагадаємо, 20 лютого Міністерство охорони здоров'я відсторонило Катерину Амосову від виконання обов’язків ректора, адже університет не уклав договір із центром тестування і зірвав іспит "Крок". Відтак, з 26 лютого керівництво вишу оголосило страйк. Проте студенти назвали страйк "примусовим зігнанням людей".