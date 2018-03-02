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Суд поновив на посаді ректора медуніверситету Амосову

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Суд поновив Катерину Амосову на посаді ректора НМУ імен Богомольця
Суд поновив Катерину Амосову на посаді ректора НМУ імен Богомольця / Фото з вільних мереж

Адмінсуд Києва поновив на посаді відстороненого ректора Національного медуніверситету імені Богомольця Катерину Амосову. Згідно з визначенням суду, Амосова повернулася до своїх обов’язків ректора негайно.

Про це повідомляється на офіційному сайті навчального закладу.

Згідно з опублікованою інформацією, суд зупинив дію наказу Міністерства охорони здоров’я. Цим наказом міністерства Амосову було відсторонено на 2 тижні у зв’язку з проведенням перевірки. Окрім того, цим же пунктом наказу МОЗ на посаду в.о. ректора призначався професор кафедри хірургії Михайло Захараш.

Читайте також: Студенти і викладачі медуніверситету Богомольця припинили страйк

Опубліковане рішення суду про поновлення на посаді Амосової

Рішення суду про поновлення Амосової на посаді ректора

Текст ухвали суду про поновлення Амосової на посаді ректора НМУ імені Богомольця
Текст ухвали суду про поновлення Амосової на посаді ректора НМУ імені Богомольця

Ухвала суду про поновлення Амосової на посаді ректора медуніверситету
Ухвала суду про поновлення Амосової на посаді ректора медуніверситету​

Нагадаємо, 20 лютого Міністерство охорони здоров'я відсторонило Катерину Амосову від виконання обов’язків ректора, адже університет не уклав договір із центром тестування і зірвав іспит "Крок". Відтак, з 26 лютого керівництво вишу оголосило страйк. Проте студенти назвали страйк "примусовим зігнанням людей".

Теги: Новини України Судді Новини Києва Освіта Міністерство охорони здоров’я
Джерело: 24 Канал
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