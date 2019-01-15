Суд позбавив McDonald's торгової марки Big Mac по всій Європі

Ірландська мережа ресторанів швидкого харчування Supermac виграла довготривалу справу проти McDonald's щодо заборони використання товарного знака "Big Mac" по всій Європі.

Про це повідомило видання BBC.

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Відомство з інтелектуальної власності Європейського Союзу постановило, що McDonald's не довела справжнє використання спірного товарного знака в якості бургера або назви ресторану.

У 2015 році Supermac намагалася розширити свою діяльність у Великобританії і Європі. Однак цей крок було зупинено після того, як McDonald's виграв справу про схожість між ім'ям Supermac і Big Mac.

Керуючий директор ірландської компанії Пет МакДонах зазначив, що нинішня перемога дозволяє його компанії зареєструвати Supermac у Європі в якості товарного знака.

Це вже не перший раз, коли McDonald's звертається до суду через префікс у назві. Так, у 2013 році Європейський суд залишив в силі рішення про те, що сінгапурська компанія MacCoffee отримала несправедливу вигоду від брендингу американського фастфуд гіганта через використання префікса "Мак".

Нагадаємо, що 15 січня на урочистому прийомі в Білому домі президент США Дональд Трамп пригостив фастфудом футболістів команди Clemson Tigers, які перемогли у Національному чемпіонаті серед студентів. Адже через призупинення роботи уряду в країні чимало кухарів Білого дому були змушені взяти неоплачувану відпустку.