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      Суд позбавив McDonald's торгової марки Big Mac по всій Європі

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      McDonald's позбавили торгової марки Big Mac у Європі
      McDonald's позбавили торгової марки Big Mac у Європі / Фото з відкритих джерел

      Ірландська мережа ресторанів швидкого харчування Supermac виграла довготривалу справу проти McDonald's щодо заборони використання товарного знака "Big Mac" по всій Європі.

      Про це повідомило видання BBC.

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      Відомство з інтелектуальної власності Європейського Союзу постановило, що McDonald's не довела справжнє використання спірного товарного знака в якості бургера або назви ресторану.

      У 2015 році Supermac намагалася розширити свою діяльність у Великобританії і Європі. Однак цей крок було зупинено після того, як McDonald's виграв справу про схожість між ім'ям Supermac і Big Mac.

      Керуючий директор ірландської компанії Пет МакДонах зазначив, що нинішня перемога дозволяє його компанії зареєструвати Supermac у Європі в якості товарного знака.

      Це вже не перший раз, коли McDonald's звертається до суду через префікс у назві. Так, у 2013 році Європейський суд залишив в силі рішення про те, що сінгапурська компанія MacCoffee отримала несправедливу вигоду від брендингу американського фастфуд гіганта через використання префікса "Мак".

      Нагадаємо, що 15 січня на урочистому прийомі в Білому домі президент США Дональд Трамп пригостив фастфудом футболістів команди Clemson Tigers, які перемогли у Національному чемпіонаті серед студентів. Адже через призупинення роботи уряду в країні чимало кухарів Білого дому були змушені взяти неоплачувану відпустку.

      Теги: Європа Ірландія
      Джерело: 24 Канал
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