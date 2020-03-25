Суд розгляне справу через неподання Єрмаком декларації

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження через неподання декларації Андрієм Єрмаком як кандидата на посаду голови Офісу Президента.

Суд відкрив справу за позовом позафракційного народного депутата Антона Полякова до голови Національного агентства з питань запобігання корупції Олександра Новікова, повідомили у пресслужбі суду.

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Поляков просить суд:

зобов’язати керівника НАЗК надати припис президентові Володимиру Зеленському щодо проведення службового розслідування; з’ясувати причини неподання Єрмаком декларації; визнати таку бездіяльність очільника НАЗК протиправною.

Володимир Зеленський призначив головою ОПУ Андрія Єрмака 11 лютого. Декларацію новообраний глава Офісу Президента оприлюднив аж 16 лютого.

Що відомо про декларацію Єрмака?Андрій Єрмак задекларував 151 тисячу гривень доходу від підприємницької діяльності, 10 672 гривень заробітної плати у ТОВ "Міжнародна правнича компанія", у якій він директор. Там же Єрмак отримав 49 317 гривень як зарплату за сумісництвом, ще 42 570 гривень в АО "Міжнародна правнича компанія".



Більше про декларацію Єрмака – за посиланням.

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