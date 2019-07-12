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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Суд скасував відмову ЦВК реєструвати Кузьміна кандидатом у нардепи

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      Ренат Кузьмін
      Ренат Кузьмін / Bigmir.net

      Суд скасував постанову Центральної виборчої комісії про скасування реєстрації Рената Кузьміна як кандидата в народні депутати. Таке рішення ухвалив Шостий апеляційний адміністративний суд 11 липня.

      "Прогнозую агонію у певних осіб та бажання посилити незаконний тиск на ЦВК", – написав у Facebook адвокат Кузьміна Артем Захаров, повідомляючи про рішення суду.

      Читайте також: ГПУ затримає Кузьміна, якщо він повернеться в Україну

      Кузьмін планує балотуватися до парламенту у списку партії "Опозиційна платформа – За житя" під 35-им номером.

      Рішення про відмову Кузьміну у реєстрації ЦВК схвалила 5 липня. Усе тому, що СБУ надала докази того, що Кузьмін з 2014 року не перетинав кордон України і досі перебуває у розшуку. Це підтвердила і Генпрокуратура.

      Зауважимо, для реєстрації кандидатом у нардепи закон вимагає, щоб людина останні 5 років проживала в Україні.

      Що відомо про Рената Кузьміна і в чому його підозрюють?

      Кузьмін обіймав посаду першого заступника генпрокурора України (Віктора Пшонки) у 2010-2014 роках та заступника секретаря РНБО у 2013-2014 роках. У 2014 році балотувався у президенти, але програв вибори.

      Того ж року ГПУ почала розслідування за фактом організації в 2010 році Кузьміним незаконного затримання Юрія Луценка – тодішнього міністра внутрішніх справ.

      У 2016 році в ГПУ повідомили, що Кузьмін втік за межі України.

      У 2017 році ГПУ оголосила Кузьміну про підозру в захопленні землі комплексу відпочинку "Пуща-Водиця". А ще, за даними ГПУ, політик протиправно став власником нерухомості невідомого походження, яка в 2010 році коштувала майже 8,4 мільйона гривень. Тож Кузьміна підозрюють у відмиванні незаконно здобутого майна та інших особливо тяжких злочинах.

      Кузьмін перебуває в розшуку. Ймовірним місцем його перебування вважається Росія або територія анексованого Криму. За останніми даними, Кузьмін перебував у Ялті станом на 2017 рік.

      які партії проходять до парламенту рейтинги партій Верховна Рада

      Перша сімка списку партії, з якою планує йти на вибори в Раду Кузьмін:

      кандадати у народні депутати список Опозиційна платформа За життя

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      Теги: Новини України Новини політики Ренат Кузьмін Судді ЦВК Парламентські вибори 2019 Верховна Рада Опозиційна платформа – За життя
      Джерело: 24 канал
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