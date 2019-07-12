Суд скасував відмову ЦВК реєструвати Кузьміна кандидатом у нардепи

Суд скасував постанову Центральної виборчої комісії про скасування реєстрації Рената Кузьміна як кандидата в народні депутати. Таке рішення ухвалив Шостий апеляційний адміністративний суд 11 липня.

"Прогнозую агонію у певних осіб та бажання посилити незаконний тиск на ЦВК", – написав у Facebook адвокат Кузьміна Артем Захаров, повідомляючи про рішення суду.

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Кузьмін планує балотуватися до парламенту у списку партії "Опозиційна платформа – За житя" під 35-им номером.

Рішення про відмову Кузьміну у реєстрації ЦВК схвалила 5 липня. Усе тому, що СБУ надала докази того, що Кузьмін з 2014 року не перетинав кордон України і досі перебуває у розшуку. Це підтвердила і Генпрокуратура.

Зауважимо, для реєстрації кандидатом у нардепи закон вимагає, щоб людина останні 5 років проживала в Україні.

Що відомо про Рената Кузьміна і в чому його підозрюють?

Кузьмін обіймав посаду першого заступника генпрокурора України (Віктора Пшонки) у 2010-2014 роках та заступника секретаря РНБО у 2013-2014 роках. У 2014 році балотувався у президенти, але програв вибори.

Того ж року ГПУ почала розслідування за фактом організації в 2010 році Кузьміним незаконного затримання Юрія Луценка – тодішнього міністра внутрішніх справ.

У 2016 році в ГПУ повідомили, що Кузьмін втік за межі України.

У 2017 році ГПУ оголосила Кузьміну про підозру в захопленні землі комплексу відпочинку "Пуща-Водиця". А ще, за даними ГПУ, політик протиправно став власником нерухомості невідомого походження, яка в 2010 році коштувала майже 8,4 мільйона гривень. Тож Кузьміна підозрюють у відмиванні незаконно здобутого майна та інших особливо тяжких злочинах.

Кузьмін перебуває в розшуку. Ймовірним місцем його перебування вважається Росія або територія анексованого Криму. За останніми даними, Кузьмін перебував у Ялті станом на 2017 рік.

Перша сімка списку партії, з якою планує йти на вибори в Раду Кузьмін: