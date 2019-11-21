Суд визнав незаконним прожитковий мінімум на 2019 рік
Окружний адмінсуд Києва визнав протиправними дії Кабміну, який встановив прожитковий мінімуму на 2019 рік. Адже це відбулося без науково-громадської експертизи споживчого кошика.
Водночас суд зобов'язав Кабмін встановити прожитковий мінімум відповідно до положень законів "Про прожитковий мінімум" і "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії".
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Також суд визнав протиправними дії Кабміну щодо розробки і затвердження законопроєкту про держбюджет на 2019 рік. Адже уряд порушив порядок встановлення прожиткового мінімуму.
Який прожитковий мінімум закладений у бюджеті на 2019 рік:
- з 1 січня 2019 року – 1853 гривні;
- з 1 липня – 1936 гривень;
- з 1 грудня – 2027 гривень.
У 2020 році прожитковий мінімум становитиме:
- з 1 січня 2020 року – 2027 гривень;
- з 1 липня – 2118 гривень;
- з 1 грудня – 2189 гривень.
До теми: які цифри закладені у держбюджеті на 2020 рік
Головні цифри бюджету на 2020 рік / Інфографіка 24 каналу
Що таке прожитковий мінімум? Це сума грошей, достатня для забезпечення нормального життя людини, збереження її здоров'я, покупки необхідних продуктів та мінімального набору непродовольчих товарів і послуг, потрібних для задоволення основних соціальних і культурних потреб. Прожитковий мінімум в Україні використовують, зокрема, для розрахунку розмірів пенсій, соціальних допомог тощо.
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