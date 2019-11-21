16:10
21 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ РОМАН ТРУБА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Russo Turisto у Сирії. Професор Жиріновський
      Вєсті Кремля
      21:57, 20 листопада
      Вєсті.UA: Зеленський почав вірити у забобони. Скабєєва про переселення до Львова
      Вєсті.UA
      19:20, 20 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ РОМАН ТРУБА

      Суд визнав незаконним прожитковий мінімум на 2019 рік

      2468 Читать новость на русском
      Суд визнав незаконним прожитковий мінімум на 2019 рік / pravlife.org/ru

      Окружний адмінсуд Києва визнав протиправними дії Кабміну, який встановив прожитковий мінімуму на 2019 рік. Адже це відбулося без науково-громадської експертизи споживчого кошика.

      Водночас суд зобов'язав Кабмін встановити прожитковий мінімум відповідно до положень законів "Про прожитковий мінімум" і "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії".

      Дізнайтеся про все, що закладено у держбюджет на 2020 рік

      Також суд визнав протиправними дії Кабміну щодо розробки і затвердження законопроєкту про держбюджет на 2019 рік. Адже уряд порушив порядок встановлення прожиткового мінімуму.

      Який прожитковий мінімум закладений у бюджеті на 2019 рік:

      • з 1 січня 2019 року – 1853 гривні;
      • з 1 липня – 1936 гривень;
      • з 1 грудня – 2027 гривень.

      У 2020 році прожитковий мінімум становитиме:

      • з 1 січня 2020 року – 2027 гривень;
      • з 1 липня – 2118 гривень;
      • з 1 грудня – 2189 гривень.

      До теми: які цифри закладені у держбюджеті на 2020 рік

      бюджет 2020
      Головні цифри бюджету на 2020 рік / Інфографіка 24 каналу

      Що таке прожитковий мінімум? Це сума грошей, достатня для забезпечення нормального життя людини, збереження її здоров'я, покупки необхідних продуктів та мінімального набору непродовольчих товарів і послуг, потрібних для задоволення основних соціальних і культурних потреб. Прожитковий мінімум в Україні використовують, зокрема, для розрахунку розмірів пенсій, соціальних допомог тощо.

      Вихідні на Новий рік 2020: скільки будемо відпочивати у січні
      сьогодні
      18663
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Бюджет-2019 Бюджет Окружний адміністративний суд Києва Кабінет Міністрів України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Донбасс сделает с Украиной все, что необходимо Москве
      сьогодні , 16:05 Донбасс сделает с Украиной все, что необходимо Москве
      Павло Казарін 39
      Гідність сильніша за кулі: Супрун про схожість між Україною та Гонконгом сьогодні
      сьогодні , 15:00 Гідність сильніша за кулі: Супрун про схожість між Україною та Гонконгом сьогодні
      Блог Соцмережі 693
      Універсальні та надійні: які принтери найкращі для дому та офісу
      19 листопада , 13:17 Універсальні та надійні: які принтери найкращі для дому та офісу
      1979
      Рынок земли: победа лоббизма над протестом
      сьогодні , 12:50 Рынок земли: победа лоббизма над протестом
      374
      Россия проиграет: что будет с газовым рынком Европы
      сьогодні , 12:00 Россия проиграет: что будет с газовым рынком Европы
      Ель Мюрид 1834
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук