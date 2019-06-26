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      Суд визнав винною організаторку протесту за "імпічмент Зеленського" у Рівному

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      Суд визнав винною організаторку протесту за "імпічмент Зеленського"
      Суд визнав винною організаторку протесту за "імпічмент Зеленського" / rv.suspilne.media

      25 травня двоє молодих людей (16-річна дівчина та 20-річний хлопець) у центрі Рівного вийшли на протест проти чинного українського президента Володимира Зеленського. Рівненський міський суд визнав дівчину винною у порушенні порядку проведення акцій та мітингів.

      Суд виніс рішення ще 13 червня. У постанові йдеться, що дівчина не повідомила органи місцевого самоврядування про проведення мітингу, чим і порушила закон.

      Що думає президент: Критики не боюся, – Зеленський про пікет проти себе і затримання активістів у Рівному

      Відповідне рішення ухвалила суддя Діонісьєва. Порушниці не виписали штраф, а лише обмежились попередженням.  

      Матір Дар'ї, Наталія Коцюруба зазначила, що вони подаватимуть апеляцію, пише "UA:Рівне".

      Але ми будемо подавати апеляцію і доводити невинуватість. Щодо моєї справи (неналежне виховання, – ред. 24 канал), то її перенесли,
      – сказала мати Дар'ї.

      Читайте також: Затримання мітингувальників у Рівному: у поліції заговорили про службову перевірку

      Що відомо про акцію "за імпчмент Зеленського" у Рівному?25 травня двоє молодих людей (16-річна дівчина та 20-річний хлопець) у центрі Рівного вийшли на протест проти чинного українського президента Володимира Зеленського. Зокрема, вони тримали плакати: "Україна – поза законом", "Імпічмент президенту", "Не кумовство, а по-братськи". Згодом, мітингувальників затримали правоохоронці, хоча у поліції переконують, що нічого подібного вони не робили, а лише запросили учасників акції до відділку.

      Володимир Зеленський відреагував на акцію щодо нього в Рівному. Президент написав, що затримання жодного не було, однак правоохоронці могли діяти м’якше. Щоправда, користувачка Даша Коц, на сторінці якої розміщено фото дівчини, схожої на Дар'ю Коцюрубу, звинуватила гаранта у брехні. Водночас, дівчина заявила, що це саме вона – та затримана.

      Коментар Дар'ї Коцюруби щодо протесту проти Зеленського у Рівному: відео

       

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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Рівне Імпічмент Протести Судді Президент України Діти і неповнолітні
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