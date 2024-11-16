Судді двох інстанцій легалізували вексельну схему, яка може знищити бізнес в Україні, – ЗМІ

На розгляді у Верховному Суді перебуває справа про вексельну схему, яка несе небезпеку багатьом українським підприємствам. Раніше судді двох інстанцій дозволили стягнення мільйонних сум за фіктивними векселями.

Про це йдеться 24 Канал повідомляє з посиланням на публікацію видання "Цензор".

Справа стосується двох векселів – на 5 мільйонів гривень та 15,5 мільйона гривень, які нібито видані компанією "ВАК "Нова Технологія". При цьому у "Новій Технології" стверджують, що це спроби колишніх партнерів довести компанію до банкрутства. Товарного боргу за цими векселями не існує і компанія не надавала своєму керівнику дозволу підписувати векселі. Проте дві судові інстанції винесли рішення на користь кредиторів, зазначає видання.

Судді Господарського суду Київщини та Північного апеляційного господарського суду розглянули низку справ, в яких підприємство оскаржувало такі векселі. Проте судді звели законність вимог кредиторів лише до факту перебування у них векселів. Так, Господарський суд Київщини 1 листопада 2023 року відмовив у задоволенні позову "ВАК "Нова Технологія", яке оскаржувало вексель на 5 мільйонів гривень, а 12 вересня 2024 року Північний апеляційний господарський суд підтвердив це рішення. Таким чином суди узаконили можливість керівнику видати вексель без дозволу. Компанія подала касаційні скарги на ці рішення, вони перебувають на розгляді Верховного Суду,

– пише "Цензор".

У публікації наголошується, що тим самим судді дозволили стягнення мільйонних сум за векселями, які підприємство ніколи не видавало. І такі рішення несуть загрозу й іншим підприємствам в Україні.

"Зводячи законність вимог кредиторів лише до факту існування у них векселів, суди створюють ризики для підприємств. Відтак бізнес не може бути убезпечений від найнятого ним директора, який в будь-який момент може виписати кому завгодно вексель, що спричинить наявність боргу, який неможливо буде оскаржити", – йдеться у публікації.

Видання зазначає, що законодавство дозволяє стягнення за такими векселями навіть без суду – через нотаріуса. Це може призвести до блокування рахунків підприємства та списання коштів у спрощеному порядку, попереджає видання. Ця схема також може використовуватись для рейдерства. Фіктивні векселі можуть допомогти недобросовісним боржникам ініціювати банкрутство кредиторів і впливати на розподіл їхніх активів.