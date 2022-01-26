Судді та нардепи: НАЗК виявило порушення в деклараціях посадовців на мільярд гривень
Джерело:НАЗК
Національне агентство з питань запобігання корупції перевірило 1026 декларацій за 2021 рік. Агенти знайшли порушення на суму понад 1,2 мільярда гривень.
НАЗК виявило порушення у кожній третій декларації, за які передбачають кримінальну або адміністративну відповідальність. Зокрема, щодо 119 декларацій мовиться саме про кримінал.
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У яких посадовців неправдиві декларації
Серед порушників є:
- 2 судді Конституційного Суду України,
- 2 судді вищих судів,
- 19 народних депутатів України,
- 3 заступників голів обласних державних адміністрацій,
- 65 депутатів місцевих рад.
Неправдиві подання на значну суму знайшли також у народного депутата України, мовиться про 73 мільйони гривень. У депутата Одеської облради НАЗК виявило недостовірні відомості на 69,9 мільйона гривень. У заступника начальника відділу ДФС України – на 64,6 мільйона гривень. У присяжного Хмельницького міськрайонного суду – 57,6 мільйона гривень. У депутата Одеської облради – 45 мільйонів гривень.
Також минулого року знайшли непідтверджені активи на загальну суму 84,8 мільйона гривень. З них у 11 деклараціях посадовців є ознаки необґрунтованості активів.
Ще у 351 декларації НАЗК виявило незначні порушення.
Перевірки НАЗК
- У декларації нардепа Юрія Камельчука НАЗК знайшло порушень на 6,9 мільйона гривень. Однак він переконував, що така проблема виникла не через нього.
- Народний обранець Михайло Волинець збрехав у своїй декларації на понад 1 мільйон гривень. Цю інформацію підтвердила перевірка Національного агентства з питань запобігання корупції.
- Національне агентство з питань запобігання корупції також виявило, що нардеп Артур Герасимов вніс неправдиву інформацію у декларацію. Зокрема, не згадав про маєток у місті Хавеа в Іспанії.