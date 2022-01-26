Судді та нардепи: НАЗК виявило порушення в деклараціях посадовців на мільярд гривень

Національне агентство з питань запобігання корупції перевірило 1026 декларацій за 2021 рік. Агенти знайшли порушення на суму понад 1,2 мільярда гривень.

НАЗК виявило порушення у кожній третій декларації, за які передбачають кримінальну або адміністративну відповідальність. Зокрема, щодо 119 декларацій мовиться саме про кримінал.

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У яких посадовців неправдиві декларації

Серед порушників є:

2 судді Конституційного Суду України,

2 судді вищих судів,

19 народних депутатів України,

3 заступників голів обласних державних адміністрацій,

65 депутатів місцевих рад.

Неправдиві подання на значну суму знайшли також у народного депутата України, мовиться про 73 мільйони гривень. У депутата Одеської облради НАЗК виявило недостовірні відомості на 69,9 мільйона гривень. У заступника начальника відділу ДФС України – на 64,6 мільйона гривень. У присяжного Хмельницького міськрайонного суду – 57,6 мільйона гривень. У депутата Одеської облради – 45 мільйонів гривень.

Також минулого року знайшли непідтверджені активи на загальну суму 84,8 мільйона гривень. З них у 11 деклараціях посадовців є ознаки необґрунтованості активів.

Ще у 351 декларації НАЗК виявило незначні порушення.

Перевірки НАЗК