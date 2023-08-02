Суддя ВАКС надав доступ до антикорупційних справ дружині: вона допомагала ухвалювати рішення

Суддя Вищого антикорупційного суду Андрій Біцюк надавав доступ до матеріалів, що стосувалися корупції, своїй дружині. Зокрема, жінка допомагала йому писати судові рішення.

Так, ці справи стосувалися високопосадовців, яких правоохоронці підозрювали у корупційній діяльності. Це є значним порушенням професійної діяльності судді.

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Що відомо про діяльність судді Біцюка

Журналісти зазначили, що отримали від анонімних джерел чернетку Андрія Біцюка та документи у справі експрокурора Одеської області Олега Жученка. Зокрема, його підозрюють у змові з бізнесменом Володимиром Галантерником та посадовими особами Одеської міськради.

За даними слідства, Жученко передав земельні ділянки в Одесі фірмі ФПГ "Будова" під забудову на вигідних їй умовах. За це він отримав квартиру вартістю 3,5 мільйона гривень.

Крім цього, у перші дні повномасштабного вторгнення Жученко звернувся до ВАКС з проханням перерахувати заставні кошти на потреби ЗСУ. Слідчий суддя Андрій Біцюк задовольнив клопотання Жученка, послабивши його запобіжний захід.

Автори матеріалу наголосили, що Біцюк, ймовірно, був не до кінця впевнений у своєму рішенні, тому і надіслав документи у справі Жученка своїй дружині.

Водночас в отриманому журналістами документі з назвою "СправаЖуч", попри авторство Біцюка в метаданих файлу, правки вносила його дружина Анна Надточиєва.

Журналісти зауважують, що під час кількахвилинного засідання ВАКС на початку повномасштабної війни про таку можливість не мовилося.

У розмові з журналістами Жученко розповів, що після початку повномасштабного вторгнення він звернувся до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з питанням про можливість передачі 2,6 мільйона гривень застави на потреби ЗСУ.

Але на той час, коли я звертався, мені відповіли, що такої можливости, згідно з законом, немає. Я впевнений, що для гарних справ завжди знайдеться законне рішення,

– сказав експрокурор.

Водночас в офіційному рішенні, яке є публічним, саме цей намір вказаний як такий, що переконав суддю послабити запобіжний захід.

Водночас автори матеріалу дізналися, що ці матеріали також переглядали й інші особи. Так, в іншому документі авторкою правок є Наталія Мовчан. Журналісти виявили, що жінка з таким іменем працює слідчим суддею у ВАКС.

Крім того, наявні дані про те, що Біцюк міг поділитися додатковою конфіденційною інформацією, зокрема копіями паспортів та банківськими даними, щодо підозрюваних Андрія Гавриленка та Бориса Родіна зі сторонніми особами у справі.

Юрист Центру протидії корупції Вадим Валько каже, що у випадку доведення причетности Біцюка до цих дій, а саме використання чужих думок в судовому рішенні та видавання їх за свої, має збиратися Вища рада правосуддя.

За його словами, тут можуть бути ознаки істотного дисциплінарного проступку, а це є підставою для звільнення з посади. Він припустив, що судді можуть дати догану і відправити повчитися в Національну школу суддів.

У ВАКС прокоментували розслідування щодо Біцюка

У Вищому антикорупційному суді відреагували на матеріал журналістів щодо судді Андрія Біцюка. Там зазначили, що перевірка всієї наявної інформації може бути проведена виключно компетентними органами у законний спосіб.

У випадку проведення такої перевірки ВАКС всіляко буде їй сприяти в межах своєї компетенції,

– зазначили представники інстанції.

Наостанок у ВАКС запевнили, що основою діяльності органу є доброчесність кожного судді та інституції загалом.