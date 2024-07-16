Підробив документи, аби поїхати на Кариби: суддя з Київщини отримав підозру

Правоохоронці повідомили про підозру судді Броварського мікрорайонного суду Київської області Володимиру Сердинському. Суддя під час воєнного стану поїхав на відпочинок у круїз країнами Карибського басейну.

Про факт оголошення підозри судді повідомили у ДБР та СБУ. Щоправда, у відомствах імені судді не називають. За інформацією ЗМІ, йдеться саме про Володимира Сердинського – суддю Броварського міськрайонного суду Київщини.

Дивіться також Загрожує до 10 років тюрми: СБУ затримала на хабарі одного з головних податківців Києва

Суддя підробив документи

Слідчі встановили, що для цього суддя у змові зі знайомим адвокатом підробили запрошення нібито для участі у конференції у Відні з питань допомоги переселенцям, сім'ям з дітьми та дітям-сиротам з України в ЄС.

"На підставі цієї фальшивки у суді йому оформили службове відрядження за кордон", – йдеться у повідомленні ДБР.

Поїхав у круїз на Кариби

За матеріалами справи правоохоронців, фігурант разом зі своєю співмешканкою вирушив в круїз на Карибські острови влітку 2023 року. В СБУ додають, що у Відні тоді жодних конференцій насправді не проводили.



Суддя вирушив у круїз замість робочої поїздки / Фото СБУ



Для подорожі суття підробив документи / Фото СБУ

Що загрожує фігурантам

На підставі отриманих доказів судді та його спільнику – адвокату повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Їх звинувачують у:

підробленні документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів, за попередньою змовою групою осіб;

шахрайстві, вчиненому повторно, або за попередньою змовою групою осіб.

Обом підозрюваним загрожує до 3 років позбавлення волі.



Зловмисникам оголосили про підозру / Фото СБУ