Суддя ВАКС заявив про тиск з боку правоохоронців через нібито ухвалені ним рішення

Суддя Вищого антикорупційного суду звернувся до Вищої ради правосуддя та Генерального прокурора України. Йдеться про нібито втручання в його діяльність щодо здійснення правосуддя.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву ВАКС від четверга, 24 липня.

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Що відомо про втручання в діяльність судді?

У повідомлені йдеться про втручання, ймовірно, з боку органів правопорядку. Воно полягає в негласному несанкціонованому збиранні інформації щодо судді та його близьких осіб як засобі тиску.

Суддя ВАКС пов'язує це з низкою ухваленими ним судових рішень у кримінальних провадженнях, що викликали значний суспільний інтерес.

Окрім того, спроби тиску нібито відбуваються на фоні активної інформаційної кампанії з використанням різних інформаційних ресурсів, спрямованих на дискредитацію його та ухвалених ним рішень.

Нагадаємо, раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржила запобіжний захід Олексію Чернишову – засідання суду призначене на 7 серпня. Там від фігуранта вимагатимуть здати паспорти, обмежити пересування Києвом та областю, а також носити електронний браслет.