Батько під Бахмутом і троє дітей: що відомо про нацгвардійця, якого на смерть збив суддя

У ніч проти 26 травня на в'їзді в Київ з боку Житомира сталася моторошна аварія. Суддя Макарівського райсуду Київської області на смерть збив нацгвардійця, який виконував свої службові обов'язки.

Деталі журналістам 24 Каналу ексклюзивно розповів Володимир Черняк – пресофіцер військової частини 3030 Національної гвардії України, де і служив загиблий.

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Володимир Черняк підтвердив, що загиблий нацгвардієць останні 2 роки служив за контрактом у їхній військовій частині. Тієї рокової ночі він виконував свої обов'язки та встановлював на трасі загороджувальні конуси та їжаки.

Після початку комендантської години наш військовослужбовець встановлював інженерні загорожі, які потрібні для обмеження швидкості автомобілей, щоб можна було проводити фільтраційні заходи. Коли він завершив це робити і повертався на робоче місце, в нього влетів "лексус",

– розповів пресофіцер.

Що відбувалося у момент аварії та після

Анонімне джерело 24 Каналу, яке було свідком подій, зазначило, що водій "лексуса" рухався дуже швидко. Він навіть не намагався уповільнити швидкість, щоб уникнути фатального зіткнення з нацгвардійцем.

Навіть після ДТП водій не зміг одразу загальмувати і певний час ще тягнув тіло загиблого за машиною. Весь асфальт був у крові.

Потім з автівки вийшов суддя і сказав: "Аби був живий". Коли почув, що нацгвардієць мертвий, то сказав, що за кермом був не він, а його водій, який втік у кущі,

– сказав наш співрозмовник.

Суддя відмовився проходити тест на алкогольне сп'яніння і тепер це робитиме у примусовому порядку у залі суду. Відомо, що слідством займатиметься ДБР.

Суддя робить спроби уникнути тесту на алкоголь у крові. А він був дуже п'яний. А потім з'явиться довідка, що хворе серце в нього чи був приступ інсульту. То відповідальності не буде,

– додало анонімне джерело.

Де зараз перебуває обвинувачений

У ДБР повідомили, що розпочали досудове розслідування за статтею 286-1 Кримінального Кодексу України про порушення правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп'яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Речниця ДБР зазначила, що поки що не відомо, коли відбудеться суд щодо обрання затриманому запобіжного заходу, оскільки слідчі працюють над тим, аби "допитати всіх можливих свідків на місці ДТП, а також інших учасників, які перебували на блокпості. Слідчі також повинні відібрати біологічні зразки на місці аварії.

В Офісі генпрокурора повідомили, що зараз вирішується питання щодо повідомлення про підозру та звернення до Вищої ради правосуддя із поданням про надання згоди на затримання судді та утримання його під вартою.

Загиблий мав дружину та трьох дітей, а його рідні – служать у ЗСУ

Володимир Черняк зауважив, що у загиблого залишилося троє дітей та дружина. А батько та брат – служать на фронті, захищаючи нас від ворога.

Він був хорошим батьком та чоловіком. Зразково виконував свої обов'язки і ніс службу аж до моменту трагедії,

– підсумував Черняк.

Додамо, що у Макарівському райсуді Київської області заявили, що не виправдовують дій свого судді, який скоїв ДТП. Навпаки – вони закликали до "повного та неупередженого" розслідування події і пообіцяли сприяти слідству.