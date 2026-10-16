Зрив десятків засідань: російські суди паралізувало через удари по дата-центрах Яндекса

В арбітражних судах Росії стався масовий колапс через критичні технічні збої після ударів по інфраструктурі компанії Яндекс. Проблеми з 8 жовтня 2026 року зірвали десятки засідань у численних регіонах країни.

Про це пишуть пропагандистські медіа.

Що відомо про зрив роботи судів у Росії?

Сервіси електронного правосуддя перестали функціонувати через аварію в головному центрі обробки даних Яндекс Хмари. Про це установи сповістила обслуговуюча компанія "ПравоТех", яка відповідає за функціонування системи арбітражного судочинства.

Через відсутність стабільного зв'язку установи виявилися неспроможними проводити заплановані онлайн-засідання за допомогою відеоконференцій. Окрім цього, виникли критичні труднощі із завантаженням та переглядом документів у системі "Мій арбітр", а також зі збереженням записів слухань.

У результаті з 8 по 14 жовтня судді масово виносили ухвали про відкладення розгляду справ чи оголошення перерв. В окремих інстанціях заяви та позови сторін взагалі залишали без руху через технічну неможливість їх опрацювати.

Відмова у розгляді справ і колапс у регіонах

Зокрема, 14 жовтня Арбітражний суд Кемеровської області прямо послався на пошкодження критичної інфраструктури Яндекса та відмовився розглядати заяву Сбербанку щодо банкрутства.

Суд звертає увагу заявника, що всі додані до заяви документи не вивантажуються, у зв'язку з чим у суду відсутня технічна можливість ознайомитися з даними додатками,

– сказано в офіційному судовому рішенні.

Аналогічна проблема спіткала й Арбітражний суд Тиви, де 12 жовтня онлайн-засідання зірвалося через збій підключення, змусивши суддів перенести процес. Проблема набула всеросійського масштабу: труднощі зафіксували у Свердловській, Смоленській, Тульській, Костромській, Івановській та Ярославській областях, а також в Алтайському краї та Поволзькому окрузі.

Станом на 16 жовтня роботу системи повністю так і не відновили. Користувачі сайтів арбітражних судів досі бачать сповіщення про перебої, а судові картки та процесуальні акти періодично взагалі не відкриваються.

Серія атак на цифрову інфраструктуру

Нагадаємо, раніше ми писали, що атаки безпілотників завдали суттєвих пошкоджень трьом дата-центрам компанії "Яндекс". Зокрема, у ніч проти 8 жовтня пожежа спалахнула на майданчику в Сасовому Рязанської області, наступного дня удару зазнав комплекс у Калузькій області, а 11 жовтня дрони уразили об'єкт поблизу Володимира.

Як вже повідомлялося на нашому сайті, ці пошкодження спровокували хвилю збоїв по всій території Росії, заблокувавши роботу банківських застосунків, сервісів таксі, маркетплейсів, державних порталів та сайтів провідних медіа.