Довічне і по 30 років в'язниці: окупанти на Донеччині незаконно судили військових України

Окупанти продовжують влаштовувати судилища над українськими військовими. Зокрема, на тимчасово окупованій Донеччині ув'язнили трьох бійців за надуманими статтями, про що розповів омбудсмен нашої держави.

Власне, у середу, 1 листопада, уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець констатував, що відбувся черговий незаконний "суд" окупантів, перед яким постали громадяни України. Він наголосив, що ці так звані "вироки" не визнає увесь цивілізований світ.

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Судилище над українцями на окупованій Донеччині

Як зазначив посадовець, загарбники відправили на довічне ув'язнення начальника служби радіаційного, хімічного та біологічного захисту Олега Колмичевського.

Також до 30 років за ґратами засудив квазісуд окупантів двох бійців 56-ої окремої мотопіхотної бригади. Власне, йдеться про гранатометника Дмитра Добровольського та навідника Олександра Ромашина.

Ухвалені "вироки" так званими "судами" квазіутворень, на кшталт "ДНР", є грубим порушенням Третьої Женевської конвенції в частині права полонених на справедливий суд та недопущення катування. Судилища можна вважати воєнним злочином,

– констатував Лубінець.

Окрім того, уповноважений з прав людин акцентував, що Донецька область є частиною України в міжнародно визнаних кордонах, на них розповсюджується юрисдикція українських судів. І лише українські суди мають право здійснювати правосуддя на цій території.

Світова спільнота має посилити тиск на агресора, аби припинити практику засудження фейковими судами українських громадян. Росія повинна звільнити всіх українців, незаконно ув'язнених на тимчасово окупованих територіях та в самій Росії.

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