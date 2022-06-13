Судитимуть оператора-навідника російського танку, який обстріляв житловий будинок в Чернігові

В Україні судитимуть оператора, який наводив російську артилерію на цивільні будинки в Чернігові. Його звинувачують в обстрілі житлового будинку.

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова повідомила, що перед українським правосуддям постане оператор-навідник Михайло Куліков, який скеровував постріли російських окупаційних танків на житлові будинки в Чернігові.

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Внаслідок роботи навідника Кулікова було обстріляно один із житлових будинків у місті.

Прокурори Чернігівської обласної прокуратури передали до суду обвинувальний акт стосовно оператора-навідника військової частини 41659 35 окремої гвардійської мотострілецької бригади у складі 41-ї загальновійськової армії збройних сил Росії. Чоловіка звинувачують за фактом порушення ним законів та звичаїв війни.

За словами Венедіктової, прокурори та слідчі змогли зібрати достатньо доказів того, що окупант здійснив військовий злочин.

26 лютого оператор-навідник, виконуючи незаконний наказ командира батальйону, розвернув башту танку Т-72Б в бік житлового будинку на околиці Чернігова та обстріляв його осколково-фугасним снарядом калібру 125 міліметрів. Багатоповерхівка не була військовою ціллю і не використовувалася для військових потреб,

– заявила Венедіктова.

Російського злочинця затримали завдяки злагодженим діями Збройних Сил України. Зараз Михайло Куліков утримується в слідчому ізоляторі. Згодом відбудеться суд над російським окупантом.

Суди над російськими солдатами триватимуть

До слова, суд над росіянином відбудеться не вперше – раніше відбулося перше судове засідання над російським окупантом, який був воєнним злочинцем.

У Києві 18 травня розпочалось перше судове засідання у справі проти російського військового Вадима Шишимаріна, який вчиняв злочини в Україні. Підозрюваному 21 рік, він з Кантемирівської дивізії.

Напередодні росіянин, який вбив цивільного українця, повністю визнав провину на суді. Відомо, що Шишимарін здійснив кілька прицільних пострілів з автомата у голову 62-річного потерпілого. Чоловік помер на місці в декількох десятках метрів від будинку.

Дружина Олександра Шеліпова, загиблого від рук російського солдата Вадима Шишимаріна, просить довічного ув'язнення для російського солдата. Водночас вона не проти, аби Шишимаріна обміняла на бійців "Азовсталі".

Вадима Шишимаріна обвинувачують у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством. Покарання за це – від 10 до 15 років позбавлення волі, або довічне ув'язнення.

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