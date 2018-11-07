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      Судна Росії таємно переправляють зброю територіальними водами Данії, – ЗМІ

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      Російські кораблі таємно переправляють небезпечні вантажі територіальними водами Данії
      Російські кораблі таємно переправляють небезпечні вантажі територіальними водами Данії / Фото з відкритих мереж

      Російські кораблі проходять водами Данії, не сповіщаючи морські відомства про те, що вони перевозять небезпечні вантажі.

      Про це із посиланням на інформацію газети Information newspaper повідомляє The Copenhagen Post.

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      Як зазначає газета, у минулі вихідні судно під назвою Sparta III вийшло з Петербурга і перед тим, як зайти до Скагена, що у північній частині Ютландії, задекларувало, що везе безпечний вантаж. Лише пройшовши Скаген, капітан сповістив, що корабель навантажений товарами, маркованими як небезпечний вантаж вищої категорії – Cargo Hazard A (Major).

      Судно, яке, за деякими даними, прямувало у в'єтнамський Хайфон, було, ймовірно, зафрахтоване Міністерством оборони Росії для перевезення зброї в інтересах держкомпанії "Оборонлогістика, 
      – пише данське видання.

      Російське посольство в Копенгагені поки не зробило ніяких заяв щодо цієї інформації, але газета Information стверджує, що це не перший випадок, коли російське судно з вантажем зброї проходило водами Данії, декларуючи, що навантажене звичайними товарами, йдеться у статті.

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      Теги: Новини політики Новини Росії Зброя Данія
      Джерело: 24 Канал
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