Судна Росії таємно переправляють зброю територіальними водами Данії, – ЗМІ

Російські кораблі проходять водами Данії, не сповіщаючи морські відомства про те, що вони перевозять небезпечні вантажі.

Про це із посиланням на інформацію газети Information newspaper повідомляє The Copenhagen Post.

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Як зазначає газета, у минулі вихідні судно під назвою Sparta III вийшло з Петербурга і перед тим, як зайти до Скагена, що у північній частині Ютландії, задекларувало, що везе безпечний вантаж. Лише пройшовши Скаген, капітан сповістив, що корабель навантажений товарами, маркованими як небезпечний вантаж вищої категорії – Cargo Hazard A (Major).

Судно, яке, за деякими даними, прямувало у в'єтнамський Хайфон, було, ймовірно, зафрахтоване Міністерством оборони Росії для перевезення зброї в інтересах держкомпанії "Оборонлогістика,

– пише данське видання.

Російське посольство в Копенгагені поки не зробило ніяких заяв щодо цієї інформації, але газета Information стверджує, що це не перший випадок, коли російське судно з вантажем зброї проходило водами Данії, декларуючи, що навантажене звичайними товарами, йдеться у статті.

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