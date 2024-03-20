Судно "тіньового флоту" Росії потрапило в аварію біля берегів Данії, – Bloomberg

Один із танкерів "тіньового флоту" Росії потрапив у аварію Наразі судно перебуває на ремонті.

Танкер Andromeda Star зіткнувся із іншим судном поблизу берегів Данії. Цей корабель – один із "тіньового флоту" суден, який зібрали для перевезення російської нафти.

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Справу розслідують

У Морському управлінні Данії повідомили, що аварія сталась 2 березня. Подробиці справи невідомі, однак її розслідують.

Судно мало відвантажити російську нафту марки "Юралс" 4 березня у порту Приморськ. Натомість танкер 17 березня став на ремонт у одному із портів Данії.

Судно належить компанії Margao Marine Solutions OPC, що розташована на Гоа, Індія. У виданні відзначили, що цей інцидент – показник ризиків, на які наражаються навіть країни, які не торгують із Росією.

Варто відзначити, що країна-агресорка створила "тіньовий флот" для того, аби продовжувати продавати нафту після численних санкцій. За деякими оцінками, він налічує до 600 суден.

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