За допомогою F-16 ЗСУ розширять коридор для торгових суден у Чорному морі, – командувач ВМС

Україна розраховує на те, що постачання винищувачів F-16 допоможе позбавити Росію переваги в небі над Чорним морем. Це допоможе убезпечити цивільні судна.

Про це розповів командувач ВМС України віцеадмірал Олексій Неїжпапа. Проте вже зараз урахуванням ударів морських дронів російські військові кораблі не заходять до північно-західної частини Чорного моря на площі майже 25 тисяч квадратних кілометрів.

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Вплив F-16 на Чорне море

F-16 з відповідним озброєнням зможуть відтіснити російські військові літаки. Північно-західну частину Чорного моря, особливо коридор для цивільних судів, буде практично на 100% захищено,

– сказав Неїжпапа.

Командувач висловив бажання розширити судноплавний коридор, включивши до нього порти Миколаєва та Херсона на додаток до трьох основних портів Одеси. Однак він зазначив, що таке розширення наразі неможливе через російський контроль над Кінбурнською косою, стратегічною зоною вздовж запропонованого маршруту.

За його словами, у деяких районах цивільні судна супроводжуються патрульними катерами, які допомагають забезпечувати захист від мін, а засоби ППО забезпечують прикриття як портів, так і коридорів.

До слова, раніше Reuters писав, що самі лиш F-16 не стануть переломним моментом у війні. Для проведення значних операцій Україні потрібно близько 60 літаків і це мінімум для того, аби відтіснити російську авіацію від кордонів.