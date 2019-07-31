Судова реформа в Україні не була провалена, – екс-член Вищої кваліфкомісії

Судова реформа в Україні триває вже п'ять років. Однак чи не кожен день ми стикаємося з прикладами того, що вона все ж таки провалилася. Це підтверджує той факт, що Окружний адмінсуд Києва і досі працює та ухвалює скандальні рішення.

На думку колишнього члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів Андрія Козлова, судова реформа в Україні не була провалена. Про це він заявив у прямому ефірі програми "Он воно як".

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Він зауважив, що провал означає остаточну поразку і відсутність будь-яких позитивних змін.

У той момент, коли шанси на позитивні зміни ще існують, говорити про провал – це займатися самобичуванням. Якщо нам вдалося нормально зробити, наприклад Вищий антикорупційний суд, то значить ми маємо механізми та інструменти, які дозволять повторити це в інших випадках,

– сказав Андрій Козлов.

Андрій також підкреслив, що екс-заступник глави Адміністрації Президента Порошенка Олексій Філатов, який керував судовою реформою, досяг успіху у частині створення каркасу нової судової системи, однак щодо кадрової політики залишається ряд питань. Щодо впливу Філатова на призначення суддів, то екс-член ВККС пояснив, що не помічав такого.



Андрій Козлов

Основні рішення, що доводять провал судової реформи:

► Конституційний суд України скасував статтю, яка передбачає покарання за незаконне збагачення.

► Окружний адміністративний суд Києва відсторонив Уляну Супрун з посади виконувачки обов'язків міністра охорони здоров'я з "ознаками очевидної протиправності".

► Окружний адміністративний суд Києва поновив на посаді голови ДФС Романа Насірова та зобов'язав виплатити йому упущений заробіток.

► Під час Революції Гідності суддя Окружного адмінсуду Богдан Санін заборонив будь-які мирні зібрання на Майдані. А потім суддя Євген Аблов взагалі зобов'язав "Беркут" розігнати Майдан.

Дивіться відео повного випуску програми "Он воно як" за 30 липня 2019 року: