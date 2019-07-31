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      Судова реформа в Україні не була провалена, – екс-член Вищої кваліфкомісії

      242 Читать новость на русском
      Судова реформа в Україні
      Судова реформа в Україні / www.pravda.com.ua

      Судова реформа в Україні триває вже п'ять років. Однак чи не кожен день ми стикаємося з прикладами того, що вона все ж таки провалилася. Це підтверджує той факт, що Окружний адмінсуд Києва і досі працює та ухвалює скандальні рішення.

      На думку колишнього члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів Андрія Козлова, судова реформа в Україні не була провалена. Про це він заявив у прямому ефірі програми "Он воно як".

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      Він зауважив, що провал означає остаточну поразку і відсутність будь-яких позитивних змін. 

      У той момент, коли шанси на позитивні зміни ще існують, говорити про провал – це займатися самобичуванням. Якщо нам вдалося нормально зробити, наприклад Вищий антикорупційний суд, то значить ми маємо механізми та інструменти, які дозволять повторити це в інших випадках,
      – сказав Андрій Козлов. 

      Андрій також підкреслив, що екс-заступник глави Адміністрації Президента Порошенка Олексій Філатов, який керував судовою реформою, досяг успіху у частині створення каркасу нової судової системи, однак щодо кадрової політики залишається ряд питань. Щодо впливу Філатова на призначення суддів, то екс-член ВККС пояснив, що не помічав такого. 


      Андрій Козлов

      Основні рішення, що доводять провал судової реформи:

      ► Конституційний суд України скасував статтю, яка передбачає покарання за незаконне збагачення.

      ► Окружний адміністративний суд Києва відсторонив Уляну Супрун з посади виконувачки обов'язків міністра охорони здоров'я з "ознаками очевидної протиправності". 

      ► Окружний адміністративний суд Києва поновив на посаді голови ДФС Романа Насірова та зобов'язав виплатити йому упущений заробіток.

      ► Під час Революції Гідності суддя Окружного адмінсуду Богдан Санін заборонив будь-які мирні зібрання на Майдані. А потім суддя Євген Аблов взагалі зобов'язав "Беркут" розігнати Майдан. 

      Дивіться відео повного випуску програми "Он воно як" за 30 липня 2019 року:

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Судді Верховний суд України Реформи Антикорупційний суд Законодавство Скандал Беркут Конституційний суд Відеоблоги
      Джерело: 24 канал
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