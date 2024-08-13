Руїни й пустир: в The New York Times опублікували репортаж з прикордонної застави в Суджі

Сили оборони України контролюють низку населених пунктів у Курській області, зокрема – місто Суджа. Нині прикордонна застава має вигляд "жахливої сцени руїн".

Журналісти The New York Times побували на кордоні Росії в Курській області та опублікували репортаж. У ЗМІ зауважили, що зайшли вглиб міста на кілька сотень метрів.

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Який вигляд має прикордонна застава у Суджі

Журналісти західного ЗМІ пишуть, що прикордонна застава у Суджі ізольована фермерськими полями й нині має вигляд "жахливої сцени руїн".

Від російського прикордонного поста залишилася лише картина руйнування: розкиданий листовий метал і митні, а бродячі собаки бродили під дорожнім знаком із написом "Росія". Нині стерта прикордонна застава, попри кілька закладених у мішки з піском вогневих точок, яка явно не була готова до танкового та артилерійського штурму,

– пише видання.

Так, у ЗМІ опублікували світлини з машинами української армії. На фото дві автівки проїжджають повз знак, на якому ліворуч написано "Україна", "Росія" – праворуч. Журналісти зауважили, що цей знак розташований на дорозі біля зруйнованого російського прикордонного посту в Суджі.



Знак в прикордонній заставі в Суджі / Фото The New York Times

Також журналісти показали зону митного контролю в прикордонній заставі. На опублікованому знімку видно, що будівлі зруйновані, а знак з написом "Зона митного контролю" ледве стоїть.



Зона митного контролю в Суджі / Фото The New York Times



Бродячі собаки на прикордонній заставі / Фото The New York Times

Плями крові на підлозі та розкидані бинти говорили про те, що російські солдати в цьому місці програли бій,

– зауважують журналісти, описуючи картину в прикордонній заставі.

У матеріалі також мовиться, що українські військові продовжують збирати тіла російських військових. Деякі з загиблих доводиться деблокувати з-під завалів.



Тіло російського військово в прикордонній заставі в Суджі / Фото The New York Times

Станом на 19:00 13 серпня українські військові контролюють 74 населених пункти в Курській області. Лише від початку цієї доби Сили оборони просунулися вглиб до 3 кілометрів та взяли під контроль території на площі близько 40 квадратних кілометрів.