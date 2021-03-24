У Суецькому каналі застрягло величезне вантажне судно: морський рух заблокований

В Єгипті у Суецькому каналі 23 березня застрягло величезне вантажне судно. Внаслідок цього зупинився морський рух на одному з найважливіших світових судноплавних маршрутів.

Контейнерне судно Ever Given під прапором Панами прямувало з Китаю до Нідерландів.

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У Суецькому каналі застрягло судно

Однак під час подорожі на північ від Червоного моря до Середземного судно залягло на мілину та застрягло в Єгипті у Суецькому каналі.

Згідно з даними відстеження, кілька буксирних катерів тривалий час були навколо корабля, однак його не вдалося зрушити. Судно заблокувало Суецький канал в обох напрямках.

Ситуацію ускладнили величезні параметри корабля: довжина у 400 метрів та ширина – 59 метрів.

Що відомо про Суецький канал? Він з'єднує Середземне море з Червоним морем, забезпечуючи найкоротше морське сполучення між Азією та Європою. Довжина каналу становить приблизно 193 кілометри, він проходить через 3 природні озера. Щодня через канал проходять мільйони тонн вантажу.

В Єгипті застрягло величезне вантажне судно: дивіться відео