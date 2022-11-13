Похолодання не суттєве, а опади скасовуються: погоди на 13 листопада

Погода в Україні у неділю, 13 листопада, буде сухою та відносно теплою. У більшості областей України, хоч і буде хмарно, проте дощу не очікують.

Найтепліше буде на Півдні – там температура повітря складатиме до +13 градусів.

Цікаво Синоптик попередив українців про аномальну погоду найближчим часом

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Як розповіла синоптикиня Наталка Діденко, у неділю українців очікує комфортна погода – без дощів та із середньою температурою повітря +8...+13 градусів. Єдиний нюанс – поривчастий північно-західний вітер.

У Києві 13 листопада також передбачається суха тепла погода з рвучким вітром. Максимально прогнозують до +12 градусів.

Прогноз погоди від Укргідрометцентру

У більшості областей на Заході України небо весь день небо буде вкрите хмарами, однак опадів не прогнозують. Температура повітря становитиме +8...+10 градусів. На Сході буде трошки тепліше – +9...+11 градусів. Небо також майже весь час буде хмарним, вдень можливе невелике прояснення.

На Півночі хмари будуть ховати небо весь час, вдень вони ненадовго зникнуть, щоб ввечері знову зайняти своє попереднє місце. Без опадів, +10...+12 градусів. Попри ясну ніч у більшості областей Півдня ранок буде похмурий. Але опадів не очікують, +10...+12 градусів.

З ранку до самого вечора небо у Києві буде вкрите хмарами, але без опадів. Повітря прогріється до +10...+12 градусів.

Погода у містах України 13 листопада

Ужгород – +10...+12

Львів – +8...+10

Івано-Франківськ – +7...+9

Тернопіль – +7...+9

Чернівці – +9…+11

Хмельницький – +8...+10

Луцьк – +9...+11

Рівне – +9...+11

Житомир – +9...+11

Вінниця – +8...+10

Одеса – +11...+13

Миколаїв – +10…+12

Херсон – +10…+12

Сімферополь – +10…+12

Кропивницький – +10…+12

Черкаси – +9...+11

Чернігів – +10…+12

Суми – +8...+10

Полтава – +9...+11

Дніпро – +9...+11

Запоріжжя – +10…+12

Донецьк – +9...+11

Луганськ – +9...+11

Харків – +8...+10

Київ – +10…+12



Прогноз погоди на 13 листопада / Фото Sinoptik