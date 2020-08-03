У нього з дитинства діагноз олігофренія, – МВС про затриманого терориста Карімова
Чоловік, який захопив відділення "Універсал банку" у бізнес-центрі "Леонардо" у Києві, має діагноз олігофренія. У МВС кажуть, що затриманому Сухробу Карімову такий діагноз поставили у 10 років.
Про це на своїй фейсбук-сторінці написав заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.
Детальніше про нападника Хто такий Сухроб Карімов: що відомо про терориста, який захопив банк у Києві
Він додав, що вибухотехніки вже опрацювали приміщення банку, яке захоплював терорист. Жодних вибухонебезпечних предметів там вони не виявили.
За інформацією з батьківщини терориста – Узбекистану, Сухроб Карімов з 1998 року перебував на психоневрологічному обліку з діагнозом "Олігофренія". Цей діагноз був поставлений, коли йому було всього лише 10 років,
– розповів Геращенко.
Що таке олігофренія?Це – розумова відсталість, за якої стан когнітивних здібностей людини є значно нижчим середнього рівня. Олігофренія буває вродженою або набутою у ранньому віці У ранньому віці виражається вже на 3 році життя.
Водночас, він додав, що тепер Карімова "чекають суд і багато років в’язниці". Геращенко також зауважив: в Україні Карімов досі вів спокійний спосіб життя, а до кримінальної відповідальності не притягувався.
Що відомо про захоплення відділення банку у Києві: коротко
- Інцидент трапився вдень 3 серпня в приміщенні "Універсал банку", що розташований у бізнес-центрі "Леонардо" у Києві.
- Туди прийшов чоловік, який погрожував підірвати відділення вибухівкою. Він попросив викликати поліцію, а людям дозволив вийти. Добровільно з ним залишилася керівниця банку.
- Згодом стало відомо більше інформації про самого терориста. Це 32-річний громадянин Узбекистану Сухроб Карімов. У нього була оформлена посвідка на проживання в Україні.
- Вимогою зловмисника була зустріч зі ЗМІ.
- О 14:50 правоохоронці взяти штурмом приміщення банку, звільнили заручницю та захопили терориста.