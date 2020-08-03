Чоловік, який захопив відділення "Універсал банку" у бізнес-центрі "Леонардо" у Києві, має діагноз олігофренія. У МВС кажуть, що затриманому Сухробу Карімову такий діагноз поставили у 10 років.

Про це на своїй фейсбук-сторінці написав заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

Детальніше про нападника Хто такий Сухроб Карімов: що відомо про терориста, який захопив банк у Києві

Він додав, що вибухотехніки вже опрацювали приміщення банку, яке захоплював терорист. Жодних вибухонебезпечних предметів там вони не виявили.

За інформацією з батьківщини терориста – Узбекистану, Сухроб Карімов з 1998 року перебував на психоневрологічному обліку з діагнозом "Олігофренія". Цей діагноз був поставлений, коли йому було всього лише 10 років,

– розповів Геращенко.

Що таке олігофренія? Це – розумова відсталість, за якої стан когнітивних здібностей людини є значно нижчим середнього рівня. Олігофренія буває вродженою або набутою у ранньому віці У ранньому віці виражається вже на 3 році життя.

Водночас, він додав, що тепер Карімова "чекають суд і багато років в’язниці". Геращенко також зауважив: в Україні Карімов досі вів спокійний спосіб життя, а до кримінальної відповідальності не притягувався.

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