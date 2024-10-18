У Сумах було чутно вибухи

У небі над Україною фіксують дрони-камікадзе типу "Шахед", триває атака. Внаслідок цього у Сумах пролунали вибухи.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного, передає 24 Канал. Закликаємо перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

Дивіться також У Київській та частині областей – повітряна тривога: Росія атакує "Шахедами"

На Сумщині чули вибухи

Напередодні, о 20:00, у Сумській області оголосили повітряну тривогу. У більшості регіонів оборонці неба повідомили про небезпеку через атаку ударними БпЛА з боку Росії. Вже вночі о 01:05 там, на жаль, почули вибухи.

У Сумах було чутно вибух, повідомили наші кореспонденти,

– йдеться у повідомленні.

Станом на зараз місцева влада ще не коментувала цю інформацію, жодної інформації стосовно ймовірних наслідків оприлюднено не було. Вочевидь подробиці атаки опублікують дещо згодом.

Зверніть увагу! Оперативно про російські атаки, тривоги та вибухи читайте у нашому телеграм-каналі.