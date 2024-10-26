У Сумах пролунали вибухи
Джерело:Суспільне Суми
Росія продовжує тероризувати Україну. У Сумах увечері 26 жовтня було чути вибухи.
Він пролунав о 20:58. Про це повідомили журналісти Суспільного.
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Росія запустила "Шахеди"
Тривогу у регіоні оголосили о 20:46.
Сумська область загроза ударних ворожих БпЛа,
– повідомили у Повітряних силах.
За даними моніторингових каналів, станом на 20:55 на Сумщині зафіксовано приблизно 3 групи "Шахедів":
- 1 група – на околицях Сум,
- 1 – повз Білопілля,
- 1 – на кордоні з Росією.
За декілька хвилин після цього у Сумах чули вибух. Наразі місцева влада не повідомляє деталей.
Втім, о 21:15 Повітряні сили попередили область про небезпеку КАБів.
"Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Сумщині", – написали там.
Перед цим повідомлялося про активність російської тактичної авіації на північно-східному напрямку. Спочатку росіяни запустили КАБи у бік Харківщини, а тоді – Сумщини.