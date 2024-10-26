У Сумах пролунали вибухи

Росія продовжує тероризувати Україну. У Сумах увечері 26 жовтня було чути вибухи.

Він пролунав о 20:58. Про це повідомили журналісти Суспільного.

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Росія запустила "Шахеди"

Тривогу у регіоні оголосили о 20:46.

Сумська область загроза ударних ворожих БпЛа,

– повідомили у Повітряних силах.

За даними моніторингових каналів, станом на 20:55 на Сумщині зафіксовано приблизно 3 групи "Шахедів":

1 група – на околицях Сум,

1 – повз Білопілля,

1 – на кордоні з Росією.

За декілька хвилин після цього у Сумах чули вибух. Наразі місцева влада не повідомляє деталей.

Втім, о 21:15 Повітряні сили попередили область про небезпеку КАБів.

"Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Сумщині", – написали там.

Перед цим повідомлялося про активність російської тактичної авіації на північно-східному напрямку. Спочатку росіяни запустили КАБи у бік Харківщини, а тоді – Сумщини.