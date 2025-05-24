Україну увечері 24 травня знову атакують російські "Шахеди". У Сумах чули вибухи.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне. Моніторингові канали попереджають про рух нових безпілотників.

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Що відомо про вибух у Сумах

Повітряна тривога у Сумській області була оголошена о 20:49.

Незадовго після цього Повітряні сили попередили про російський БпЛА на Сумщині курсом на Чернігівщину, а за 15 хвилин – про ще один курсом на Харківщину.

Все нові й нові безпілотники перелітають кордон у Сумській області.

Група БпЛА на сході Сумщини, курс південно-західний,

– попередили у ПС о 21:20.

Уже о 21:22 стало відомо про вибух у Сумах, а за 2 хвилини пролунав ще один.

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