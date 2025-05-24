У Сумах чули вибухи
Україну увечері 24 травня знову атакують російські "Шахеди". У Сумах чули вибухи.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне. Моніторингові канали попереджають про рух нових безпілотників.
Дивіться також "Шахеди" знову летять над Україною: для яких регіонів є загроза
Що відомо про вибух у Сумах
Повітряна тривога у Сумській області була оголошена о 20:49.
Незадовго після цього Повітряні сили попередили про російський БпЛА на Сумщині курсом на Чернігівщину, а за 15 хвилин – про ще один курсом на Харківщину.
Все нові й нові безпілотники перелітають кордон у Сумській області.
Група БпЛА на сході Сумщини, курс південно-західний,
– попередили у ПС о 21:20.
Уже о 21:22 стало відомо про вибух у Сумах, а за 2 хвилини пролунав ще один.
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак – читайте в нашому телеграмі.