У Сумах і Кривому Розі – повітряна тривога: всі негайно в укриття
7 березня 2022 , 22:48Читать новость на русском
У Сумах і Кривому Розі виють сирени – оголосили повітряну тривогу. Жителям необхідно негайно пройти в укриття.
Про це повідомляють українські засоби масової інформації 7 березня близько 22:37 години.
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Суми! Тривога! Загроза авіаудару! У Кривому Розі повітряна тривога,
– вказали журналісти.
Наголошуємо, громадяни повинні знайти найближче сховище або укриття та перебувати там, очікуючи подальших інструкцій.
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