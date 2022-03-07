У Сумах і Кривому Розі – повітряна тривога: всі негайно в укриття

У Сумах і Кривому Розі виють сирени – оголосили повітряну тривогу. Жителям необхідно негайно пройти в укриття.

Про це повідомляють українські засоби масової інформації 7 березня близько 22:37 години.

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Суми! Тривога! Загроза авіаудару! У Кривому Розі повітряна тривога,

– вказали журналісти.

Наголошуємо, громадяни повинні знайти найближче сховище або укриття та перебувати там, очікуючи подальших інструкцій.

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