Під час індивідуальних занять розбещував 7-річок: у Сумах викрили місцевого художника

У Сумах 58-річний місцевий художник проводив індивідуальні заняття у дітей. Однак окрім надання освітньої послуги він також розбещував неповнолітніх.

Як встановило слідство, чоловік під час занять користувався тим, що діти не могли правильно розуміти характер та значення його дій. Ба більше, вони не могли й чинити повноцінний активний опір.

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Дітям було лише 7 років

Відтак, як зазначили у Сумській обласній прокуратурі, художник під час проведення індивідуальних занять з малювання розбещував дівчаток та вчиняв щодо них сексуальне насильство.

Наразі правоохоронці встановили двох потерпілих від дій підозрюваного. Однак чи були інші потерпілі, скільки їх могло бути і як довго чоловік міг займатися розбещуванням дітей ще повинне встановити слідство.

Щодо уже встановлених дітей, то обом дівчаткам на момент вчинення злочину було лише по 7 років.

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Наразі, за даними прокуратури, ведеться досудове розслідування слідчими Сумського районного управління поліції. Також варто зазначити, що за процесуального керівництва ювенальних прокурорів Окружної прокуратури міста Суми 58-річному підозрюваному уже повідомили про підозру. Трапилося це у середу, 14 червня.

Як поділилися у прокуратурі, своїми вчинками сумчанин порушив дві статті Кримінального кодексу України. Мовиться про:

частину 3 статті 153 "Сексуальне насильство",

частину 2 статті 156 "Розбещення неповнолітніх".

Зазначимо, що порушення першої статті карається позбавленням волі на строк від 5 до 7 років, а другої – позбавленням волі на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого.

Наразі ж вирішується питання щодо обрання сумському художнику запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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