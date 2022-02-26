У Сумах помітили пересування ворожої військової техніки

Ворог продовжує атакувати наші землі, але ЗСУ дають йому потужну відповідь та знищують. Відтак, тепер зафіксували ворожу військову техніку в Сумах.

Камери спостереження у Сумах зафіксували ворожу техніку приблизно о 00.40 26 лютого. Мовиться про близько 10 одиниць озброєння.

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Їх помітили біля РАГСу на вулиці Кондратьєва. Колона ворожої бронетехніки рухалась повз військове містечко.

У складі колони помітили БМП та САУ, а також один санітарний автомобіль.

Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та вірмо в ЗСУ!