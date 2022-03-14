У Сумах припинено роботу Пришибського водозабірника: частина міста без води
14 березня 2022 , 10:20Читать новость на русском
Джерело:Суспільне
Пришибський водозабірник в Сумах припинив роботу. Через це частина міста залишилась без води.
Причина – технічні проблеми. Наразі тривають ремонтні роботи. Про це повідомили у Міськводоканалі 14 березня.
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У Сумах припинено роботу Пришибського водозабору через технічні неполадки,
– мовиться в повідомленні.
Без води залишилися:
- Хіммістечко;
- Баси;
- вулиці Миру, Табали, Харківська, СКД, Прокоф'єва та прилеглі до них.
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