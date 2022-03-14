У Сумах припинено роботу Пришибського водозабірника: частина міста без води

14 березня 2022 , 10:20
Читать новость на русском

Джерело:

Суспільне

Пришибський водозабірник в Сумах припинив роботу. Через це частина міста залишилась без води.

Причина – технічні проблеми. Наразі тривають ремонтні роботи. Про це повідомили у Міськводоканалі 14 березня.

Зверніть увагу На Київщині ворожа ракета влучила у телерадіовежу

У Сумах припинено роботу Пришибського водозабору через технічні неполадки,
– мовиться в повідомленні.

Без води залишилися:

  • Хіммістечко;
  • Баси;
  • вулиці Миру, Табали, Харківська, СКД, Прокоф'єва та прилеглі до них.

Може зацікавити – Ранковий брифінг Верещук за 14 березня: дивіться відео

 

Автор: Марта Кушка