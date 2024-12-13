У Сумах прогриміли вибухи: яка загроза для міста

У Сумах близько опівдня 13 грудня пролунали вибухи. До цього в області пролунала повітряна тривога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Що відомо про вибухи у Сумах

Тривогу у Сумській області оголосили о 10:34. Повітряні сили попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.

Загроза застосування авіаційних засобів ураження!

– написали військові.

Близько 11:46 кореспонденти Суспільного повідомили, що у Сумах було гучно.

"У Сумах було чутно звуки вибухів", – зазначили журналісти.

Наразі у Сумській ОВА не коментували наслідки вибухів у Сумах. Станом на 11:58 повітряна тривога в Сумській області триває.

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