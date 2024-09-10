У Сумах прогриміли вибухи

Росія продовжує завдавати ударів по мирних українських містах, які ніколи не становили для неї загрози. Цього разу під ударом опинились Суми.

У Сумах 10 вересня пролунали вибухи. Наразі майже невідомо жодних деталей.

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У місті було гучно

Кореспонденти Суспільного повідомили про вибухи у Сумах. Місцева влада поки не прокоментувала це. Раніше Повітряні сили сповіщали про пуски керованих авіаційних бомб по області.

Сергій Стерненко написав про 2 розвідувальні БпЛА. Можливо, робота була по них.

Пам'ятайте, що під час повітряної тривоги потрібно перебувати в укриттях або хоча б скористатись правилом двох стін. Звичайна обережність може зберегти життя, тож не варто нехтувати власною безпекою.