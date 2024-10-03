Росія знову атакує міста України, Так, вдень, 3 жовтня, у Сумах прогриміли вибухи.

Про це повідомили кореспонденти Суспільного, передає 24 Канал. Зауважимо, що на момент вибуху у місті та області була оголошена повітряна тривога.

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У Сумах чули вибухи

Повітряна тривога у Сумах та області триває ще з 09:15. Повітряні сили неодноразово попереджали про пуски керованих авіаційних бомб у напрямку цього регіону. Вже о 16:54 у місті почули вибухи.

За попередньою інформацією, причиною вибуху стала КАБ.

У Сумах було чутно вибухи, повідомляють наші кореспонденти,

– йдеться у повідомленні.

Як повідомляють Повітряні сили, вдалося зафіксувати ще пуск керованої авіабомби. Тож небезпека для області зберігається.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

До слова, вночі у Харкові чули вибухи, один із КАБів влучив по багатоповерхівці між 3 та 4 поверхами. У будинку була пожежа, поруч горіли щонайменше 10 автомобілів. Також, на жаль, є постраждалі.