У Сумах прогримів вибух

Російські окупанти жодного дня не припиняють тероризувати українські міста і їхнє мирне населення. Так, вдень 29 серпня у Сумах пролунав вибух.

Про це повідомили у Суспільному. На той момент в області була оголошена повітряна тривога.

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Вибух у Сумах: що відомо