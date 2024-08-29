У Сумах прогримів вибух
Джерело:Суспільне
Російські окупанти жодного дня не припиняють тероризувати українські міста і їхнє мирне населення. Так, вдень 29 серпня у Сумах пролунав вибух.
Про це повідомили у Суспільному. На той момент в області була оголошена повітряна тривога.
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Вибух у Сумах: що відомо
Відбій тривоги в Сумській області. Ракетна небезпека на Сумщині та Полтавщині, проінформували в ПС. У Сумах було чути звук вибуху, – повідомили у Суспільному. В Сумській області оголосили повітряну тривогу.
Відбій тривоги в Сумській області.
Ракетна небезпека на Сумщині та Полтавщині, проінформували в ПС.
У Сумах було чути звук вибуху, – повідомили у Суспільному.
В Сумській області оголосили повітряну тривогу.