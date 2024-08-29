У Сумах прогримів вибух

29 серпня 2024, 13:13
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Автор: Ірина Марціяш

Джерело:

Суспільне

Російські окупанти жодного дня не припиняють тероризувати українські міста і їхнє мирне населення. Так, вдень 29 серпня у Сумах пролунав вибух.

Про це повідомили у Суспільному. На той момент в області була оголошена повітряна тривога.

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Вибух у Сумах: що відомо

13:23, 29 серпня

Відбій тривоги в Сумській області.

13:12, 29 серпня

Ракетна небезпека на Сумщині та Полтавщині, проінформували в ПС.

13:09, 29 серпня

У Сумах було чути звук вибуху, – повідомили у Суспільному.

13:06, 29 серпня

В Сумській області оголосили повітряну тривогу.