У Сумах прогримів вибух

Зранку в четвер, 26 грудня, російські війська вчергове атакували Сумщину. Жителі обласного центру чули звук вибуху.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне. Наголошуємо, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та перебувати в укриттях цивільного захисту.

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Російські війська запустили КАБ на Сумщину

Повітряну тривогу в Сумській області оголосили о 10:52. Вже за кілька хвилин Повітряні сили ЗСУ повідомили про пуск КАБу в напрямку Сум.

За словами кореспондентів Суспільного, вибух в Сумах пролунав близько 11:06. Наразі місцева влада не повідомляла про руйнування, пошкодження чи постраждалих внаслідок вибуху.

О 11:15 Повітряні сили написали про повторний пуск КАБ в напрямку Сум.

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До слова, зранку 26 грудня російські загарбники також атакували Україну ударними-безпілотниками. Спочатку ворожі дрони фіксували на Чернігівщині, однак вони продовжили рух і згодом долетіли до території Київської області.