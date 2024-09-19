У Сумах пролунали вибухи

19 вересня 2024, 15:39
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Автор: Діана Квасневська

Джерело:

Суспільне

У Сумах посеред дня пролунали вибухи. В цей момент в регіоні була повітряна тривога.

Суспільне повідомило про вибухи в Сумах орієнтовно о  15:36 19 вересня. Яка ситуація в місті та області – інформує 24 Канал

15:36, 19 вересня

Суспільне повідомило про два вибухи в Сумах. 

14:19, 19 вересня

Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з північного сходу. 

14:15, 19 вересня

У Сумській області оголосили про повітряну тривогу. 