У Сумах пролунали вибухи
19 вересня 2024, 15:39Читать новость на русском
Джерело:Суспільне
У Сумах посеред дня пролунали вибухи. В цей момент в регіоні була повітряна тривога.
Суспільне повідомило про вибухи в Сумах орієнтовно о 15:36 19 вересня. Яка ситуація в місті та області – інформує 24 Канал.
Суспільне повідомило про два вибухи в Сумах. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з північного сходу. У Сумській області оголосили про повітряну тривогу.
15:36, 19 вересня
14:19, 19 вересня
14:15, 19 вересня
Суспільне повідомило про два вибухи в Сумах.
Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з північного сходу.
У Сумській області оголосили про повітряну тривогу.