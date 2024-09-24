У Сумах пролунав вибух: тривога в області вже 11 годин

Окупанти продовжують тероризувати цивільне населення Сумщини. Вранці 24 вересня у Сумах пролунав вибух.

Повітряна тривога в області триває вже майже 11 годин. Про вибух повідомило Суспільне.

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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для усіх областей України, а також про вибухи читайте в нашому телеграмі.

Що відомо про вибух у Сумах сьогодні

Близько 05:30 журналісти написали, що в Сумах чути вибух. Наразі офіційних повідомлень від влади немає.

Зауважимо, о 04:35 Повітряні сили попереджали про активність ворожої тактичної авіації на Північно-Східному та Східному напрямках. Наголошували, що є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

Також раніше українські захисники повідомляли про російські ударні дрони на Сумщині. До речі, цієї ночі окупанти також вкотре атакували область КАБами.

Станом на 05:45 повітряна тривога триває. Тож у жодному разі не нехтуйте правилами безпеки. До відбою перебувайте в укритті.