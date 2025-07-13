Посеред дня неділі, 13 липня, російські ударні безпілотники атакують українські міста. Внаслідок цього у Сумах пролунали вибухи.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондентів Суспільного. Зауважимо, що незадовго до вибуху були повідомлення про загрозу.

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Що відомо про вибухи у Сумах

Орієнтовно о 13:57 у Повітряних силах ЗСУ повідомили про ворожий розвідувальний безпілотник на сході Сумської області. Там сповістили, що залучили відповідні засоби для збиття повітряної цілі противника.

Вже о 14:08 з'явилися перші повідомлення про те, що у Сумах було гучно. Тієї ж миті, згідно з оприлюдненою інформацією, на території регіону оголосили повітряну тривогу через загрозу дронового удару.

Сумська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА,

– ідеться у повідомленні.

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

До слова, також під ударом опинилася Дніпропетровська область. Жителі міста Самар чули вибухи, ймовірно, спричинені роботою сил ППО. Населений пункт опинився під масованою атакою безпілотників.