У Сумах пролунав вибух: на місто рухався БпЛА

Близько 15:04 3 липня росіяни завдали удару по Сумах. Попередньо, місто атакували з БпЛА.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне. Місцеві телеграм-канали писали, що на місто рухалися безпілотники, ймовірно – "Молнія".

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Що відомо про вибух у Сумах

Повітряна тривога у Сумській області була оголошена о 15:03.

За хвилину після цього Повітряні сили попередили про небезпеку на Сумщині через російські ударні дрони.

Сумська область – загроза застосування ударних ворожих БпЛА,

– повідомили військові.

У той же час в Сумах вже чули вибух. За 6 хвилин в місті пролунав ще один. Повторні вибухи лунали о 15:11.

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Удар по Сумах росіяни могли завдати з дрона типу "Молнія", який раніше влучав по цивільних об'єктах лише в Харківській області. Станом на 15:17 повітряна тривога в регіоні досі триває.

За даними місцевих спільнот, окрім дронів на Сумщину рухаються балістичні ракети.

Наразі про деталі та можливі наслідки атаки на Суми не повідомляється. Ймовірно, БпЛА впав за містом.

Нагадаємо, вдень росіяни атакували портову інфраструктуру Одеси. У час, коли туди прилетіла ракета "Іскандер", там розвантажували цивільне судно. На жаль, обстріл не минув без загиблих та поранених.