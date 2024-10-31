У Сумах пролунав вибух

Вдень 31 жовтня у Сумах пролунали вибухи. У цей час у області лунала повітряна тривога через загрозу ударів КАБами.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне. Наголошуємо, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає прямувати в укриття цивільного захисту.

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Вибухи у Сумах

У Сумах було чутно звук вибуху,

– повідомляють журналісти.

Повітряна тривога у Сумській області зберігалася з 14:48.

О 15:04 Повітряні Сили писали про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Сумщині. Вже о 15:44 спостерігалися повторні пуски КАБів.

Наразі місцева влада не коментувала наслідки вибухів, які чули жителі Сум.

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Зауважимо, що Суми щоденно опиняються під прицілом росіяни. Так, наприклад, вибухи в обласному центрі лунали й звечора 30 жовтня. Тоді ворог також пускав на місто КАБи.