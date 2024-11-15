У Сумах пролунав вибух

Росія продовжує атакувати мирні українські міста. Увечері 15 листопада у Сумах було чути вибух.

Місто попереджали про рух ворожого БпЛА. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.

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Що відомо про вибухи у Сумах

Тривогу на Сумщині оголосили о 16:57.

Повітряні сили попереджали про загрозу ударних безпілотників. О 17:18 одного із них зафіксували у напрямку Сум.

У цей же час там пролунали вибухи.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 15 листопада, у Сумах гучно уже не вперше. Відомо, що вдень місто атакували "Шахеди". Серія вибухів пролунала о 14:42 та 15:13.

Наразі інформації про можливі наслідки ані денних, ані вечірніх вибухів місцева влада не надавала.

А відбій тривоги у Сумській області оголосили лише о 18:06.