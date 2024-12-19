В Сумах пролунав вибух

Вдень в четвер, 19 грудня, в Сумах прогримів вибух. В цей час в області була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне. Наголошуємо, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та перебувати в укриттях цивільного захисту.

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Росіяни атакували Суми

За словами кореспондентів Суспільного, вибух в Сумах пролунав близько 16:29. Буквально за хвилину до цього, о 16:28, Повітряні сили ЗСУ написали про швидкісну ціль в напрямку міста.

Варто зазначити, що повітряна тривога в Сумській області триває з 13:18.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку щодо різних областей України читайте в нашому телеграмі.

До слова, днем раніше, 18 грудня, російська окупаційна армія також атакувала Сумську область. Тоді під ворожим ракетним ударом опинилися Ромни, де внаслідок атаки було пошкоджено 9 житлових будинків. На щастя, за попередньою інформацією, постраждалих немає.