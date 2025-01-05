У Сумах пролунав вибух

Росія продовжує тероризувати Суми та область. Удень 5 січня в місті в черговий раз пролунав вибух.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне. Раніше в Повітряних силах попереджали про небезпеку.

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Що відомо про вибухи у Сумах

Росія продовжує тероризувати Суми мало не щодня. Чергові вибухи пролунали в місті об 15:41.

У Сумах чути звук вибуху,

– йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що об 14:59 в Повітряних силах попереджали про активність ворожої тактичної авіації на східному та північно-східному напрямках.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

Зауважимо, що наразі відсутні будь-які офіційні коментарі щодо причини вибухів та їх наслідків.

Нагадаємо, що 3 січна Росія завдала удару по Синельниковому на Дніпропетровщині. Унаслідок удару постраждав 70-річний чоловік, його госпіталізували до лікарні в стані середньої тяжкості.