У Сумах пролунала серія вибухів

Росія продовжує тероризувати мирні міста України. Вранці 25 лютого у Сумах пролунав вибух.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Що відомо про вибухи у Сумах

Близько 10:30 кореспонденти Суспільного повідомили, що чули звук вибуху у Сумах. Вже за 7 хвилин з'явилася інформація про повторні вибухи у місті.

У Сумах знову було чути звук вибуху,

– йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що наразі відсутня будь-яка офіційна інформація щодо причин та наслідків вибухів. Однак додамо, що об 10:03 Повітряні сили попереджали про активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку.

До слова, оперативно про тривоги, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Нагадаємо, що у ніч на 25 лютого російські "Шахеди" атакували Суми. Згодом стало відомо, що ворог вдарив по цивільній інфраструктурі міста, постраждала людина.