Росія атакує Україну "Шахедами". У Сумах чули вибух.

Близько на пів сьому вечора 9 березня окупанти розпочали пуски "Шахедів" і безпілотників інших типів. Повітряна тривога швидко поширилися областями України, передає 24 Канал.

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Вибух у Сумах

Близько 23:05 у Сумах пролунав вибух.

Нагадаємо, що у місті вже сталися прильоти під час цієї повітряної тривоги. Близько 18:38 у межах міста чули вибухи. Місцеві телеграм-канали попереджали про роботу ППО.

Пізніше міська влада уточнила, що було зафіксовано влучання БпЛА біля готельно-ресторанного комплексу. За попередньою інформацією, минулося без постраждалих.

Ймовірно, ворог атакував "Герберою". Безпілотник використовувався для розвідувальних операцій.

О 21:05 вибухи пролунали повторно, попередньо, через ППО.

Нагадаємо, що у ніч проти 9 березня Росія запустила 119 ударних дронів "Шахед" та безпілотників-імітаторів з різних напрямків, 73 з яких були збиті, а 37 – втрачені.