У Сумах пролунала серія вибухів

В Сумах вночі 27 травня було гучно. Так, в місті було чутно звук вибуху.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Вибух в Сумах

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Російські військові вкотре тероризують Україну. Під прицілом ворога знову опинилися Суми.

Близько 1 години ночі в місті пролунав вибух. Вже через кілька хвилин стало відомо, що в Сумах знову гучно.

Так, в місті прогриміла серія вибухів. Зазначимо, що станом на зараз тривога в регіоні триває.

Додамо, що Повітряні сили о 1:03 повідомили про нову групу БпЛА на сході Сумщини курсом на північ.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.