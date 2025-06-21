У Сумах пролунав вибух
Пізно ввечері в суботу, 21 червня, в Сумах пролунав вибух. У цей час в регіоні було оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
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Що відомо про вибух у Сумах
Повітряну тривогу в Сумській області оголосили ще о 17:56.
За даними кореспондентів Суспільного, близько 22:58 у Сумах прогримів вибух. Вже за кілька хвилин, о 23:03, Повітряні сили ЗСУ написали про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.
Моніторингові канали також повідомили, що над Сумами та у передмісті працюють ворожі розвідувальні БпЛА.
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