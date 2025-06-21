У Сумах пролунав вибух

Пізно ввечері в суботу, 21 червня, в Сумах пролунав вибух. У цей час в регіоні було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Читайте також Ворог почав чергову атаку ударними дронами: де є небезпека

Що відомо про вибух у Сумах

Повітряну тривогу в Сумській області оголосили ще о 17:56.

За даними кореспондентів Суспільного, близько 22:58 у Сумах прогримів вибух. Вже за кілька хвилин, о 23:03, Повітряні сили ЗСУ написали про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.

Моніторингові канали також повідомили, що над Сумами та у передмісті працюють ворожі розвідувальні БпЛА.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.