У Сумах пролунав вибух

У четвер, 17 липня, у Сумах прогримів вибух. У цей час в регіоні не було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Що відомо про вибух у Сумах?

О 16:53 в Сумах оголосили відбій повітряної тривоги. Однак вже незабаром Повітряні сили ЗСУ повідомили, що в напрямку міста з північного заходу рухається ворожий БпЛА.

Залучено засоби для його збиття,

– йдеться в повідомленні.

За даними кореспондентів Суспільного, жителі Сум почули вибух в місті близько 17:24.

Наразі місцева влада не повідомляла про можливі наслідки атаки.

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До слова, зранку 17 липня російська окупаційна армія вдарила також по Черкаській області. Згодом стало відомо, що під атакою ворожих БпЛА опинився один з інфраструктурних об'єктів регіону.