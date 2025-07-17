У Сумах пролунав вибух
- У Сумах 17 липня пролунав вибух, в цей час повітряна тривога не була оголошена.
- Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що в напрямку міста з північного заходу рухається ворожий БпЛА.
У четвер, 17 липня, у Сумах прогримів вибух. У цей час в регіоні не було оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
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Що відомо про вибух у Сумах?
О 16:53 в Сумах оголосили відбій повітряної тривоги. Однак вже незабаром Повітряні сили ЗСУ повідомили, що в напрямку міста з північного заходу рухається ворожий БпЛА.
Залучено засоби для його збиття,
– йдеться в повідомленні.
За даними кореспондентів Суспільного, жителі Сум почули вибух в місті близько 17:24.
Наразі місцева влада не повідомляла про можливі наслідки атаки.
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До слова, зранку 17 липня російська окупаційна армія вдарила також по Черкаській області. Згодом стало відомо, що під атакою ворожих БпЛА опинився один з інфраструктурних об'єктів регіону.