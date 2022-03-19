У Сумах рятувальники ліквідували масштабну пожежу, яка виникла через ворожий обстріл
Джерело:телеграм ДСНС України
Рятувальники у Сумах 19 березня ліквідували масштабну пожежу складської будівлі. Вогонь спалахнув після обстрілу з боку російських окупантів.
Ліквідувати пожежу вдалося у другій половині дня. Полум'я спалахнуло через ворожий обстріл 18 березня близько 16:00.
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У Сумах рятувальники ліквідували масштабну пожежу складської будівлі, яка виникла через ворожий обстріл,
– мовиться у повідомленні.
Пресслужба ДСНС повідомила, що площа пожежі становила понад 6 тисяч метрів квадратних. До боротьби з вогнем залучили понад 60 рятувальників.
Рятувальникам вдалося не допустити перекидання полум'я на поряд розташовані інші складські будівлі. На щастя, інформації про постраждалих чи загиблих немає.
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