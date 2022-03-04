У Сумах тривога – пройдіть в укриття
4 березня 2022 , 17:09Читать новость на русском
Джерело:Суспільне Суми
У Сумах о 17:06 було оголошено тривогу. Усім потрібно якнайшвидше пройти в укриття.
У Сумах загроза авіаудару, тому всім потрібно пройти в укриття. Росія цинічно бомбить міста України, тому задля власної безпеки потрібно перебувати в укритті.
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В укритті слід перебувати, доки не буде оголошено відбій тривоги. Це може врятувати життя!
Переглянути укриття в Сумах можна за посиланням.
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