У Сумах тривога – пройдіть в укриття

У Сумах о 17:06 було оголошено тривогу. Усім потрібно якнайшвидше пройти в укриття.

У Сумах загроза авіаудару, тому всім потрібно пройти в укриття. Росія цинічно бомбить міста України, тому задля власної безпеки потрібно перебувати в укритті.

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В укритті слід перебувати, доки не буде оголошено відбій тривоги. Це може врятувати життя!

Переглянути укриття в Сумах можна за посиланням.



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